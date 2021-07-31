Сторонизараз узгоджують останні деталі угоди, і незабаром буде оголошено про перехід гравця. Орієнтовна сума трансферу – 25 мільйонів євро.

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Роман Яремчук прибув у Португалію / Скріншот

Гент хоче космічні гроші за Яремчука

Перед стартом Євро-2020 українцю у бельгійському клубі дали обіцянку – відпустити його після завершення турніру. Однак чемпіонат Європи вже завершився, а нападник ще залишається футболістом Гента. У клубі хочуть виручити за трансфер Романа Яремчука 25 мільйонів євро.

Український футболіст відсутній у заявці Гента на кваліфікацію Ліги конференцій. Таким кроком бельгійці хочуть підвищити ціну на гравця атаки.