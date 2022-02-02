Під час інтерв'ю в Алієва спитали про його конфлікт з Ольгою Смородською. Вона стала президенткою футбольного клубу Локомотив в липні 2010 року, коли в команді якраз виступав Алієв.

За словами Алієва, конфлікт виник тоді, коли Локомотив грав у кваліфікації ліги Європи проти швейцарської Лозанни. Перед першим матчем на виїзді Алієв відпросився, щоб поїхати в Женеву до стоматолога. Однак якщо дорога в одну сторону зайняла в нього годину часу, то назад він добирався вже 2,5 години.

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І за час відсутності Алієва до команди приїхала Смородська. "Прийшла королева", – описав це Алієв. Хоча його особисто на цій зустрічі не було.

При цьому Алієв скептично ставився тоді до Смородської та її посади. Адже на відміну від президентів українських клубів, які є одночасно і власниками, Смородська була призначена керівником РЖД, в підпорядкуванні якого і перебуває Локомотив.

Коли в Алієва спитали, чи Смородська розбиралася в футболі, його відповідь була доволі сексистською.

Та який футбол? Ну як можна…? Ми ж не ліземо… Ну тобі буде дружина готувати хороше блюдо, яке вона знає. А ти прийдеш і почнеш говорити – от так от треба робити. Так само. Ну куди ти лізеш? Жінка повинна стояти біля плити. Все. Домашнє вогнище, вона повинна керувати цим. А не футбольною командою, не хлопцями,

– заявив Алієв.

Конфлікт зі Смородською був пов'язаний і з грошима. Після того, як Локомотив вилетів з Ліги Європи після матчів з Лозанною, із зарплати Алієва вирахували 30 тисяч євро. Через це він почав ще більше конфліктувати зі Смородською, і на початку 2011 року попросив, щоб його відпустили в Динамо. В березні 2011 року він знову став гравцем київського клубу.

Щодо Смородської, то Локомотив за її керівництва лише одного разу здобув бронзові медалі чемпіонату Росії та виграв кубок країни.