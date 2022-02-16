Повна підтримка для Яремчука
Роман Яремчук мав розмову з керівництвом Бенфіки на тлі шаленої кількості інформації про можливе вторгнення російських військ в Україну. Португальський клуб хоче зробити максимально комфортні умови для українського форварда.
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"Орли" не хочуть, щоб уся ця ситуації в Україні негативно вплинула на гру Яремчука. У клубі підтримали українського легіонера.
Відзначимо, що у попередньому матчі Бенфіки Яремчук відзначився асистом. Бенфіка після 22-х турів замикає трійку лідерів чемпіонату Португалії. До другого місця чотири очки.
У сезоні-2021/2022 Роман Яремчук відіграв за "орлів" 30 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 6 результативних передач.
Бенфіку можуть понизити у класі. Клуб звинувачують у підкупі арбітра.