Повна підтримка для Яремчука

Роман Яремчук мав розмову з керівництвом Бенфіки на тлі шаленої кількості інформації про можливе вторгнення російських військ в Україну. Португальський клуб хоче зробити максимально комфортні умови для українського форварда.

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"Орли" не хочуть, щоб уся ця ситуації в Україні негативно вплинула на гру Яремчука. У клубі підтримали українського легіонера.

Відзначимо, що у попередньому матчі Бенфіки Яремчук відзначився асистом. Бенфіка після 22-х турів замикає трійку лідерів чемпіонату Португалії. До другого місця чотири очки.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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У сезоні-2021/2022 Роман Яремчук відіграв за "орлів" 30 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 6 результативних передач.

Бенфіку можуть понизити у класі. Клуб звинувачують у підкупі арбітра.