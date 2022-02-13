Переможна дія українця

Український форвард розпочав матч із лави запасних господарів. На полі з'явився по перерві та віддячив тренеру за довіру, пише 24 канал.

До теми Нападник Бенфіки Яремчук відновився від незвичної травми ока

Вже через чотири хвилини Роман Яремчук дограв епізод до кінця та майже з лінії поля віддав передачу на Нуньєса, який забив переможний гол Бенфіки.

Відео асисту Яремчука

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Українець нарешті відновився від пошкодження ока та зміг допомогти португальському клубу. Яремчук провів 30-й поєдинок у сезоні, за зіграний час відзначився 7 голами та 6 асистами.

"Орли" першими пропустили, але змогли не лише відігратись, а й вирвати вольову перемогу з рахунком 2:1. Дублем відзначився Дарвін Нуньєс.