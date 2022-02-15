Наразі прокуратура та поліція Португалії ведуть розслідування щодо колишнього арбітра Бруну Пайшау, котрий, як підозрює слідство, приймав грошову винагороду за допомогу у футбольних матчах.

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Дивні платежі

Зокрема, у поле зору правоохоронців потрапили платежі Бенфіки на загальну суму 1,9 мільйона євро, які клуб виконував на користь дрібної IT-компанії. Із самого початку передбачалося, що в даній ситуації може йтися про відмивання грошей, але згодом у поле зору поліції та прокуратури потрапив Бруну Пайшау.

Нині слідство передбачає, що вказана компанія була створена спеціально для відводу очей, щоб Пайшау міг отримати незаконну винагороду від Бенфіки. Колишній суддя подібні звинувачення відкидає, заявляючи, що має місце банальний збіг обставин, оскільки він нібито надавав послуги зазначеній IT-компанії, але їх характер не розкривається.

Наразі під підозрою перебувають три матчі Бенфіки, на яких небездоганно відпрацював Пайшау. Два поєдинки відбулися у 2014 році, ще один – у 2019-му.

За даними rtp.pt, якщо питання отримання хабара Бруну Пайшау від Бенфіки буде доведене, то лісабонському клубу загрожує виключення із вищого дивізіону та пониження у класі.

Бруну Пайшау завершив кар'єру арбітра у травні минулого року. З 2004 року він був рефері міжнародної категорії.