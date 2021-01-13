Один з головних футбольних інстаграмів світу 433 оцінив техніку Романа Яремчука. Попри свої габарити Роман вміє ніжно поводитися з м'ячем.

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У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії проти Беєрсхота (5:1), який відбувся у жовтні 2020 року, українець елегантно прийняв м'яч. У тому поєдинку Роман ще й забив два голи.

Підписники 433 вже порівнюють Яремчука з королями техніки – бразильцями Неймаром та Роналдінью.