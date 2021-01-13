Нападник збірної України Роман Яремчук не даремно є головним активом Гента. Бельгійський клуб готовий відпустити Яремчука в інший клуб тільки за достойну суму. Чому? Відповідь на це запитання дає сам Яремчук.
Яремчука порівнюють з Неймаром
Один з головних футбольних інстаграмів світу
433 оцінив техніку Романа Яремчука. Попри свої габарити Роман вміє ніжно поводитися з м'ячем.
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Гент повісив шалений цінник на Романа Яремчука
У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії проти Беєрсхота (5:1), який відбувся у жовтні 2020 року, українець елегантно прийняв м'яч. У тому поєдинку Роман ще й забив два голи.
Підписники 433 вже порівнюють Яремчука з королями техніки – бразильцями Неймаром та Роналдінью.
У сезоні-2020/2021 Яремчук відіграв 22 матчі за Гент. Український футболіст забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі. Яремчук хоче перейти в інший клуб, проте Гент не поспішає продавати українця.