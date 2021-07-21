Найкращий нападник поза заявкою: Яремчук не зіграє за Гент у матчі Ліги конференцій
Джерело:Nieuwsblad
Бельгійський клуб визначився зі заявкою на гру Ліги конференцій проти Волеренги з Норвегії. У списку не знайшлось місця українському нападнику Роману Яремчуку.
Несподівана відсутність лідера атаки
Гент у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти норвезької Волеренги. У поєдинку не візьме участь Роман Яремчук.
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Український нападник лише 21 липня повернеться у розташування команди після відпустки, яку отримав через виступи на Євро-2020. Єврокубковий матч Гента відбудеться відразу 22 липня. Головний наставник клубу Хейн Ванхазебрук вирішив не ризикувати українцем, який не набрав оптимальну форму після відпочинку.
Нагадаємо, що 25-річний нападник провів відпустку у компанії іншого українського футболіста з Динамо Віталія Миколенка. Вони зробили світлину з російським репером Бастою. Після чого на гравців полилось море критики.
- Після чемпіонату Європи Гент повинен був відпустити футболіста в інший клуб. Саме таку обіцянку бельгійці давали українцю перед турніром. Контракт із командою розрахований до кінця червня 2025 року.
- На позицію Романа нібито мав прийти інший українець Артем Довбик. Нападник Дінпра-1 став справжнім героєм України у плей-офф Євро проти Швеції.
- У сезоні-2020/2021 Яремчук зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.