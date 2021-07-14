Фото, яке піддасться критиці
Українські футболісти навіть на відпочинку не можу один без одного. Нападник Роман Яремчук та захисник Віталій Миколенко у компанії сімей відпочивають у Туреччині.
Цікаво побачити Модель Безус та фотограф Ярмола: як гравці України відпочивають після Євро-2020 – відео
Під час прогулянки у Кемері гравці зустріли російського репера Басту. Українці скористались можливістю та зробили спільне фото. Знімок на своїй сторінці в інстаграмі виклав Миколенко. Дружина Яремчука також опублікувала у своєму профілі фото з російською зіркою.
Футболісти України з Бастою / Скриншот із інстаграму Миколенка
Нагадаємо, що раніше українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко зробили подарунок Басті – подарували фірмову футболку та бейсболку з надписом: "Lomus".
Скандальний репер
- Баста неодноразово давав концерти в окупованому Криму, за що у 2017 році СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Однак у червні 2021 року термін його заборони сплив, тому російський репер знову прилетів до нашої країни з концертом.
- 25 червня російський репер дав концерт у Києві. Українські активісти зібралися біля концерт-холу StereoPlaza, протестуючи проти проведення концерту. Вони вказували, що Баста "проросійський" та скандували: "Ганьба!".
- Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять Басті перетинати російсько-український кордон. Зірка з Росії у жовті 2019 року став власником російського футбольного клубу СКА.