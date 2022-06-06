Яремчук не стримав сліз: як збірна України подякувала фанатам за підтримку – емоційне відео

Українські уболівальники понад усе мріяли побачити улюблену збірну на ЧС-2022. Але не судилось, наші поступились Уельсу у фіналі плей-офф відбору.

Сльози Яремчука, які нікого не залишили байдужими

Українські футболісти робили усе, щоб принести трішки радісних новин у складне життя українців під час війни. Але не вистачило одного кроку. Одного крок для того, щоб вдруге в історії зіграти на Мундіалі. Тепер у Катарі не буде нашої збірної.

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Підопічні Олександра Петракова мінімально програли на виїзді Уельсу (1:0), хоча до цього у півфіналі переграли Шотландію (1:3). Не без долі фарту для нашого суперника. Валлійці не забили жодного голу Георгію Бущану, але з цим питанням допомогли наші футболісти. Андрій Ярмоленко головою зрізав м'яч після подачі зі стандарту від Гарета Бейла.

Як виявилось згодом, що ця зрізка буде фатальною для "синьо-жовтих". Уельс поїде у Катар, а наші хлопці можуть спостерігати за Мундіалем хіба що по телевізору.

Після болючої поразки очі футболістів наповнились сльозами. Найскладніше у той момент було Ярмоленку, автогол якого вивів валлійців на чемпіонат світу-2022. Навіть із такими емоціями футболіст збірної України підійшли до гостьового сектора, який заполонили наші фанати. Національна команда подякувала уболівальникам за гарячу підтримку з трибун.

Роман Яремчук не міг стримати сліз. З емоцій Романа було ясно, що у той момент коїлось у його душі. щемливе відео зі сльозами нападника миттєво розлетілось соцмережами та не залишило нікого байдужим. Хіба що росіян, які у той час безжально святкували поразку України на футбольному полі. Хоча ми такій поведінці вже навіть не дивуємось, що з них можна взяти.

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"Синьо-жовті" не мають права опускати руки. Вже 8 червня команда Петракова стартує у Лізі націй. Першим суперником нашої збірної буде Ірландія.