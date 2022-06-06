Від любові до ненависті один крок

Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна закінчився далеко не так, як цього хотіли усі українські уболівальники. Один гол вирішив не лише долю матчу, а й визначив останнього учасника Мундіалю.

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Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного від Гарета Бейла. Капітан "синьо-жовтих" "поховав" надії України на чемпіонат світу-2022.

Статистичний портал WhoScored поставив Андрію найнижчу оцінку у складі обох збірних. Ярмоленко отримав лише 5.8. Цей бал навіть нижчий, ніж отримали гравці, які з'являлись на полі із лави запасних.

Цікаво. Ярмоленко міг реабілітуватись в очах українських уболівальників, якби Матео Лаос угледів пенальті у моменті з падінням Андрія у штрафному Уельсу. Але іспанський арбітр після розмови з помічником, який сидів на VAR, вирішив не вказувати на 11 метрів. Спірний епізод.

Лише у попередньому матчі проти Шотландії Андрій був одним із найкращих та купався у компліментах, а вже цього разу отримав гору критики.

Найкращим у складі української збірної став Руслан Маліновський, який був замінений у другому таймі – 7.2. Трішки гірше оцінений був фланговий захисник Віталій Миколенко – 6.9.

Найкращим гравцем фіналу став голкіпер Уельсу Уейн Хеннессі – 8.9. Цього дня його було просто не пробити. Воротар тягнув усе, що летіло у його володіння. Якби не він, то не знати, яким би був підсумковий результат зустрічі.



Уельс – Україна: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Уельс здобув путівку у Катар. Команда Олександра Петракова буде готуватись до матчів Ліги націй, які стартують для українців вже 8 червня. У цей день збірна зіграє на виїзді проти Ірландії.