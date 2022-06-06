Слезы Яремчука, которые никого не оставили равнодушными

Украинские футболисты делали все, чтобы принести немного радостных новостей в сложную жизнь украинцев во время войны. Но не хватило одного шага. Один шаг для того, чтобы второй раз в истории сыграть на Мундиале. Теперь у Катары не будет нашей сборной.

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Подопечные Александра Петракова минимально проиграли на выезде Уэльсу (1:0), хотя до этого в полуфинале обыграли Шотландию (1:3). Не без судьбы фарта для нашего соперника. Валлийцы не забили ни одного гола Георгию Бущану, но с этим вопросом помогли наши футболисты. Андрей Ярмоленко головой срезал мяч после подачи со стандарта Гарета Бейла.

Как оказалось впоследствии, что эта срезка будет роковой для "сине-желтых". Уэльс поедет в Катар, а наши ребята могут наблюдать за Мундиалем разве что по телевизору.

После болезненного поражения глаза футболистов наполнились слезами. Сложнее всего в тот момент было Ярмоленко, автогол которого вывел валлийцев на чемпионат мира-2022. Даже с такими эмоциями футболисты сборной Украины подошли к гостевому сектору, который заполонили наши фанаты. Национальная команда поблагодарила болельщиков за горячую поддержку с трибун.

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Роман Яремчук не мог сдержать слез. Из эмоций Романа было ясно, что в тот момент творилось в его душе. щемящее видео со слезами нападающего мгновенно разлетелось соцсетями и не оставило никого равнодушным. Разве что россиян, безжалостно праздновавших поражение Украины на футбольном поле. Хотя мы такому поведению даже не удивляемся, что с них можно взять.

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"Сине-желтые" не вправе опускать руки. Уже 8 июня команда Петракова стартует в Лиге наций. Первым соперником нашей сборной будет Ирландия.