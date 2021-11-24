Небезпека від Яремчука

Яремчук вийшов у стартовому складі Бенфіки на матч проти Барселони на "Камп Ноу". І саме українець став автором першого небезпечного моменту в матчі, коли після перехоплення пробивав здалеку. Але тер Штеген врятував господарів поля.

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А на 35-й хвилині матчу Яремчук змарнував чи не найкращу нагоду відзначитися. Після подачі з кутового він пробивав головою в боротьбі з Лангле. Та м'яч влучив у голкіпера майже на лінії воріт.

Після цього Отаменді забив гол ударом від перекладини, але його не зарахували – м'яч покинув межі поля під час подачі з кутового.

Змарновані шанси Барселони

Правда і Барселона в цьому матчі не відсиджувалася біля власних воріт. Команда прагнула перемогти у першому матчі Хаві як тренера в Лізі чемпіонів.

Дві небезпечні нагоди мав Демір. Однак у першому випадку Бенфіку врятував Влаходімос. А другий раз "орлам" на допомогу прийшов каркас воріт.

Наприкінці матчу Араухо таки відправив м'яч у ворота Бенфіки, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

Втрачена перемога

Бенфіка наприкінці матчу могла вирвати перемогу у Барселони. У компенсований арбітром час команді вдалося втекти в атаку, коли двоє гравців виходили на одного захисника та воротаря. Сеферовіч отримав пас на хід у штрафний майданчик. Все, що йому залишалося – пробити повз тер Штегена. Та він спочатку вирішив прокинути м'яч повз голкіпера. А от з ударом справа не вийшла – мимо воріт.

Матч так і закінчився без забитих голів. Барселона після цього набрала сім пунктів, а Бенфіка – п'ять. Саме ці команди і визначать другого учасника плей-офф Ліги чемпіонів. Бенфіка в останньому турі прийме вдома Динамо, а Барселона відправиться на виїзд до Баварії.

Варто додати, що ця нічия залишила Динамо без єврокубкової весни – команди втратила шанси пробитися що в плей-офф Ліги чемпіонів, що продовжити боротьбу в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Барселона – Бенфіка