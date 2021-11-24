Опасность от Яремчука

Яремчук вышел в стартовом составе Бенфики на матч против Барселоны на "Камп Ноу". И именно украинец стал автором первого опасного момента в матче, когда после перехвата пробивал издалека. Но тер Штеген спас хозяев поля.

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А на 35-й минуте матча Яремчук упустил едва ли не лучшую возможность отличиться. После подачи с углового он пробивал головой в борьбе с Лангле. Но мяч попал в голкипера почти на линии ворот.

После этого Отаменди забил гол ударом от перекладины, но его не засчитали – мяч покинул предел поля во время подачи с углового.

Упущенные шансы Барселоны

Правда и Барселона в этом матче не отсиживалась у собственных ворот. Команда стремилась победить в первом матче Хави как тренера в Лиге чемпионов.

Два опасных момента имел Демир. Однако в первом случае Бенфику спас Влаходимос. А второй раз "орлам" на помощь пришел каркас ворот.

В конце матча Араухо отправил мяч в ворота Бенфики, но арбитр не засчитал взятие ворот через офсайд.

Потерянная победа

Бенфика в конце матча могла вырвать победу у Барселоны. В компенсированное арбитром время команде удалось сбежать в атаку, когда двое игроков выходили на одного защитника и вратаря. Сеферович получил пас на ход в штрафную. Все, что ему оставалось – пробить мимо тер Штегена. Но он сначала решил пробросить мяч мимо голкипера. А вот с ударом дело не вышло – мимо ворот.

Матч так и закончился без забитых голов. Барселона после этого набрала семь пунктов, а Бенфика – пять. Именно эти команды и определят второго участника плей-офф Лиги чемпионов. Бенфика в последнем туре примет дома Динамо, а Барселона отправится на выезд в Баварию.

Стоит добавить, что эта ничья оставила Динамо без еврокубковой весны – команда потеряла шансы что пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, что продолжит борьбу в Лиге Европы.

Видеообзор матча Барселона – Бенфика