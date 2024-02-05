Український футболіст виступає у Валенсії на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого Яремчук повинен повернутись у бельгійське Брюгге.

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Яремчук хоче залишитись у Ла Лізі

Однак сам Роман не хотів би повертатись у Бельгію, де його камбек провалився. Хоча свого часу доволі успішно виступав за Гент (2017-го по 2021-й роки).

Наразі 28-річний нападник добре почувається в Іспанії, де виступає вперше. За інформацією видання, Яремчук хоче продовжити свої виступи у наступному сезоні-2024/2025. Український форвард готовий віддавати усі сили в футболці Валенсії та удосконалювати свої футбольні скіли.

Однак тут все буде у руках "кажанів". Все буде залежати від рішення іспанського гранда, чи захоче він продовжити оренду, чи підписати повноцінний контракт.

У футболці Валенсії Яремчук вже провів 20 матчів, у яких відзначився 3 голами та отримав 3 жовті картки. Його угода з Брюгге розрахована до кінця червня 2026-го року. Transfermarkt оцінює його трансфер у 3 мільйони євро.