Австрійський колектив уклав контракт із дебютантом збірної України до кінця червня 2027-го року. Максим Таловєров продовжить свої виступи за ЛАСК тепер вже на повноцінній основі.

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Продовжить виступи в Австрії

Нагадаємо, що українець вперше був орендований ЛАСКом у лютому 2023-го. В кінці червня минулого року захисник повернувся у празьку Славію, але вже у середині серпня того ж року вирушив назад в оренду в Австрію. Саме завдяки виступам за австрійський колектив Максим отримав дебютний виклик у національну дружину Сергія Реброва.

Щоправда, поки так і не дебютував за головну команду країни.

Під час оренди у цьому сезоні-2023/2024 Таловєров 21 матч, у яких забив свій перший гол. Загалом у футболці австрійського клубу провів вже 34 поєдинки.

Після офіційно оголошення трансферу пресслужба ЛАСКа оприлюднила підбірку ефектних моментів Таловєрова.

Відео усіх яскравих моментів Таловєрова у ЛАСКу

Відзначимо, що після 17-ти турів ЛАСК йде на 3-му місці турнірної таблиці Бундесліги Австрії, набравши 32 бали. До лідера Зальцбурга відставання у 7 очок, а до другого Штурма – 5 пунктів.