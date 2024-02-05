Украинский футболист выступает в Валенсии на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. После чего Яремчук должен вернуться в бельгийский Брюгге.

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Яремчук хочет остаться в Ла Лиге

Однако сам Роман не хотел бы возвращаться в Бельгию, где его камбэк провалился. Хотя в свое время довольно успешно выступал за Гент (2017-го по 2021-й годы).

Сейчас 28-летний нападающий хорошо чувствует себя в Испании, где выступает впервые. По информации издания, Яремчук хочет продолжить свои выступления в следующем сезоне-2024/2025. Украинский форвард готов отдавать все силы в футболке Валенсии и совершенствовать свои футбольные скиллы.

Однако здесь все будет в руках "летучих мышей". Все будет зависеть от решения испанского гранда, захочет ли он продлить аренду, или подписать полноценный контракт.

В футболке Валенсии Яремчук уже провел 20 матчей, в которых отметился 3 голами и получил 3 желтые карточки. Его соглашение с Брюгге рассчитано до конца июня 2026-го года. Transfermarkt оценивает его трансфер в 3 миллиона евро.