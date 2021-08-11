Яремчук допоміг знищити Спартак: українець розповів про гол за Бенфіку у ворота клубу з Росії

Не встиг Роман Яремчук перейти у Бенфіку, як вже відзначився дебютним голом. Футболіст збірної України забив у ворота московського Спартака.

"Я щасливий"

Форвард розпочав матч із лави для запасних та з'явився на полі на 64-й хвилині. Роман Яремчук не зміг покинути футбольне поле без забитого м'яча.

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У післяматчевому інтерв'ю українець розповів про дебютне взяття воріт у футболці Бенфіки. Футболіст збірної України щасливий, що записав своє прізвище на табло та подякував усім за підтримку.

Я щасливий. Це важкий для мене час, тому що я не брав участі в передсезонної підготовки. Дякую тренеру за підтримку, а також всім вболівальникам. Я хочу всім подякувати. Було здорово зіграти за Бенфіку, кожен день я хочу тренуватися більше, щоб забивати більше голів,

– зазначив Яремчук.

Також нападник пообіцяв, що незабаром буде розмовляти португальською. На це просто потрібен час: "Мені просто потрібен час, я буду розмовляти португальською".