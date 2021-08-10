Перший матч Яремчука

Яремчук вийшов на поле у другому таймі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка – Спартак Москва. Українець з'явився на футбольному полі на 64 хвилині поєдинку.

До слова Бенфіка заявила Романа Яремчука на Лігу чемпіонів

Український нападник замінив Гонсалу Рамоса.

Яремчук потрапив до заявки Бенфіки на Лігу чемпіонів перед другим матчем зі Спартаком. Роман пропустив першу гру в Москві, яку Бенфіка виграла 2:0.

Наприкінці матчу перевагу "орлів" подвої саме Яремчук.

Бенфіка мінімально перемогла Спартак вдома і пройшла росіян за сумою двох матчів з рахунком 3:0. Тепер бельгійці зіграють у раунді плей-офф проти ПСВ.