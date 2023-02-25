Шаолінський футбол: японський гравець забив дотепний гол у власні ворота – відео

Матч чемпіонату Японії запам'ятався абсурдною ситуацією. Один з гравців, які перебували на полі, ненароком вирішив влаштувати потішний момент для фанатів футболу.

Інцидент стався в рамках елітного дивізіону чемпіонату Японії між командами Сенан Бельмари та Йокагами. Гравець гостей організував "дикий" автогол.

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Автогол року

Героєм комічної ситуації став захисник Йокагами Такуя Вада. На 23-ій хвилині, при рахунку 1:1, японець продемонстрував свій не найвищий футбольний клас. Перебуваючи за межами карного майданчика, футболіст вирішив зробити переведення м'яча на інший фланг. Та 32-річний гравець зробив це так незграбно, що "круглий" залетів у сітку власних воріт. Голкіпера на той момент в рамці не було, оскільки той очікував на короткий пас від Вади, пропонуючи себе якнайближче.

Японському захиснику ще пощастило, що його команді вдалося відіграти один гол та звести гру до нічийного рахунку – 2:2. Вади на момент забитого гола його командою на полі уже не було. Проте "герой" зустрічі сміло може претендувати та звання автора найкращого автогола року.

Відео дотепного гола (інцидент Вади на 2:29):