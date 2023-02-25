Инцидент произошел в рамках элитного дивизиона чемпионата Японии между командами Сенан Бельмари и Йокагамы. Игрок гостей организовал "дикий" автогол.

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Автогол года

Героем комической ситуации стал защитник Йокагамы Такуя Вада. На 23-й минуте, при счете 1:1, японец продемонстрировал свой не самый высокий футбольный класс. Находясь за пределами штрафной, футболист решил сделать перевод мяча на другой фланг. Но 32-летний игрок сделал это так неловко, что "круглый" залетел в сетку собственных ворот. Голкипера на тот момент в рамке не было, поскольку тот ожидал короткого паса от Вады, предлагая себя как можно ближе.

Японскому защитнику повезло, что его команде удалось отыграть один гол и свести игру к ничейному счету – 2:2. Порока на момент забитого гола его командой на поле уже не было. Однако "герой" встречи смело может претендовать на звание автора лучшего автогола года.

Видео остроумного гола (инцидент Вады на 2:29):