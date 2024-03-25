Перша в історії гра олімпійської збірної: онлайн-трансляція матчу Японія – Україна

Руслан Ротань зібрав першу в історії олімпійську збірну України, яка розпочала підготовку до Олімпіади-2024 в Парижі. Свій дебютний матч команда відіграє проти збірної Японії U-23.

Сьогодні, 25 березня, олімпійська збірна України проведе свій перший матч в історії. Команда Руслана Ротаня в рамках підготовки до Олімпіади-2024 зіграє товариську зустріч із командою Японії U-23, пише 24 канал.

Перша гра олімпійців

Це буде дебютний матч для нашої олімпійської команди, адже потреба в її формуванні виникла лише минулого року. На Євро-2023 наша команда U-21 створила прорив та дійшла до півфіналу турніру. Саме це і подарувало Україні право вперше в історії бути представленою на олімпійському футбольному турнірі.

Після цього Ротань залишив "молодіжку", але саме він повезе у Францію нашу олімпійську команду. Потрапити в заявку зможуть лише гравці до 23 років, за виключенням трьох слотів, коли тренер зможе заявити будь-якого футболіста.

На олімпійському турнірі наша команда потрапила в групу з Аргентиною, Марокко, а також третьою командою з Азії. Нею як раз може стати Японія, якщо посяде на найближчому Кубку Азії U-23 третє місце.

Склад олімпійської збірної України

Ця далекосхідна команда і стане першим суперником в історії олімпійської збірної України. Дебютний склад команди Руслана Ротаня виглядає частково експериментальним, адже тренер не міг запросити гравців національної, молодіжної та юнацької збірних.

ВОРОТАРІ:

Кіріл Фесюн (Колос)

Георгій Єрмаков (Олександрія)

ЗАХИСНИКИ:

Роман Дідик (Рух)

Максим Дячук (Динамо)

Олександр Мартинюк (Олександрія)

Антон Боль (Зоря)

Мар'ян Фарина (Металіст 1925)

Єгор Маценко (Шльонськ)

Олексій Сич (Рух)

ПІВЗАХИСНИКИ:

Ельдар Кулієв (Зіра)

Артем Кулаковський (Олександрія)

Кирило Сігєєв (Олександрія)

Іван Желізко (Лехія)

Артем Шулянський (Олександрія)

Олександр Назаренко (Полісся)

Олексій Кащук (Шахтар)

Олег Федор (Рух)

НАПАДНИКИ:

Дмитро Шостак (Олександрія)

Микола Кухаревич (Суонсі)

Зустріч відбудеться у місті Фукуока на місцевій арені "Кітакюсю Стедіум". Початок – о 12:15 за київським часом. За грою в режимі онлайн ви зможете спостерігати на ютуб-каналі УАФ, а також на сайті 24 каналу.

Дивитися матч Японія U-23 – олімпійська збірна України онлайн