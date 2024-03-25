Сегодня, 25 марта, олимпийская сборная Украины проведет свой первый матч в истории. Команда Руслана Ротаня в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 сыграет товарищескую встречу с командой Японии U-23, пишет 24 канал.
Первая игра олимпийцев
Это будет дебютный матч для нашей олимпийской команды, ведь потребность в ее формировании возникла только в прошлом году. На Евро-2023 наша команда U-21 создала прорыв и дошла до полуфинала турнира. Именно это и подарило Украине право впервые в истории быть представленной на олимпийском футбольном турнире.
После этого Ротань покинул "молодежку", но именно он повезет во Францию нашу олимпийскую команду. Попасть в заявку смогут лишь игроки до 23 лет, за исключением трех слотов, когда тренер сможет заявить любого футболиста.
На олимпийском турнире наша команда попала в группу с Аргентиной, Марокко, а также третьей командой из Азии. Ею как раз может стать Япония, если займет на ближайшем Кубке Азии U-23 третье место.
Состав олимпийской сборной Украины
Эта дальневосточная команда и станет первым соперником в истории олимпийской сборной Украины. Дебютный состав команды Руслана Ротаня выглядит отчасти экспериментальным, ведь тренер не мог пригласить игроков национальной, молодежной и юношеской сборных.
ВРАТАРИ:
- Кирилл Фесюн (Колос)
- Георгий Ермаков (Александрия)
ЗАЩИТНИКИ:
- Роман Дидык (Рух)
- Максим Дячук (Динамо)
- Александр Мартынюк (Александрия)
- Антон Боль (Заря)
- Марьян Фарина (Металлист 1925)
- Егор Маценко (Шленск)
- Алексей Сыч (Рух)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
- Эльдар Кулиев (Зира)
- Артем Кулаковский (Александрия)
- Кирилл Сигеев (Александрия)
- Иван Желизко (Лехия)
- Артем Шулянский (Александрия)
- Александр Назаренко (Полесье)
- Алексей Кащук (Шахтер)
- Олег Федор (Рух)
НАПАДЧИКИ:
- Дмитрий Шостак (Александрия)
- Николай Кухаревич (Суонси)
Встреча состоится в городе Фукуока на местной арене "Китакюсю Стэдиум". Начало – в 12:15 по киевскому времени. За игрой в режиме онлайн вы сможете наблюдать на ютуб-канале УАФ, а также на сайте 24 канала.
Смотреть матч Япония U-23 – олимпийская сборная Украины онлайн