Сегодня, 25 марта, олимпийская сборная Украины проведет свой первый матч в истории. Команда Руслана Ротаня в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 сыграет товарищескую встречу с командой Японии U-23, пишет 24 канал.

Первая игра олимпийцев

Это будет дебютный матч для нашей олимпийской команды, ведь потребность в ее формировании возникла только в прошлом году. На Евро-2023 наша команда U-21 создала прорыв и дошла до полуфинала турнира. Именно это и подарило Украине право впервые в истории быть представленной на олимпийском футбольном турнире.

После этого Ротань покинул "молодежку", но именно он повезет во Францию нашу олимпийскую команду. Попасть в заявку смогут лишь игроки до 23 лет, за исключением трех слотов, когда тренер сможет заявить любого футболиста.

На олимпийском турнире наша команда попала в группу с Аргентиной, Марокко, а также третьей командой из Азии. Ею как раз может стать Япония, если займет на ближайшем Кубке Азии U-23 третье место.

Состав олимпийской сборной Украины

Эта дальневосточная команда и станет первым соперником в истории олимпийской сборной Украины. Дебютный состав команды Руслана Ротаня выглядит отчасти экспериментальным, ведь тренер не мог пригласить игроков национальной, молодежной и юношеской сборных.

ВРАТАРИ:

Кирилл Фесюн (Колос)

Георгий Ермаков (Александрия)

ЗАЩИТНИКИ:

Роман Дидык (Рух)

Максим Дячук (Динамо)

Александр Мартынюк (Александрия)

Антон Боль (Заря)

Марьян Фарина (Металлист 1925)

Егор Маценко (Шленск)

Алексей Сыч (Рух)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Эльдар Кулиев (Зира)

Артем Кулаковский (Александрия)

Кирилл Сигеев (Александрия)

Иван Желизко (Лехия)

Артем Шулянский (Александрия)

Александр Назаренко (Полесье)

Алексей Кащук (Шахтер)

Олег Федор (Рух)

НАПАДЧИКИ:

Дмитрий Шостак (Александрия)

Николай Кухаревич (Суонси)

Встреча состоится в городе Фукуока на местной арене "Китакюсю Стэдиум". Начало – в 12:15 по киевскому времени. За игрой в режиме онлайн вы сможете наблюдать на ютуб-канале УАФ, а также на сайте 24 канала.

Смотреть матч Япония U-23 – олимпийская сборная Украины онлайн