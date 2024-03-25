Сьогодні, 25 березня, олімпійська збірна України проведе свій перший матч в історії. Команда Руслана Ротаня в рамках підготовки до Олімпіади-2024 зіграє товариську зустріч із командою Японії U-23, пише 24 канал.
Перша гра олімпійців
Це буде дебютний матч для нашої олімпійської команди, адже потреба в її формуванні виникла лише минулого року. На Євро-2023 наша команда U-21 створила прорив та дійшла до півфіналу турніру. Саме це і подарувало Україні право вперше в історії бути представленою на олімпійському футбольному турнірі.
Після цього Ротань залишив "молодіжку", але саме він повезе у Францію нашу олімпійську команду. Потрапити в заявку зможуть лише гравці до 23 років, за виключенням трьох слотів, коли тренер зможе заявити будь-якого футболіста.
На олімпійському турнірі наша команда потрапила в групу з Аргентиною, Марокко, а також третьою командою з Азії. Нею як раз може стати Японія, якщо посяде на найближчому Кубку Азії U-23 третє місце.
Склад олімпійської збірної України
Ця далекосхідна команда і стане першим суперником в історії олімпійської збірної України. Дебютний склад команди Руслана Ротаня виглядає частково експериментальним, адже тренер не міг запросити гравців національної, молодіжної та юнацької збірних.
ВОРОТАРІ:
- Кіріл Фесюн (Колос)
- Георгій Єрмаков (Олександрія)
ЗАХИСНИКИ:
- Роман Дідик (Рух)
- Максим Дячук (Динамо)
- Олександр Мартинюк (Олександрія)
- Антон Боль (Зоря)
- Мар'ян Фарина (Металіст 1925)
- Єгор Маценко (Шльонськ)
- Олексій Сич (Рух)
ПІВЗАХИСНИКИ:
- Ельдар Кулієв (Зіра)
- Артем Кулаковський (Олександрія)
- Кирило Сігєєв (Олександрія)
- Іван Желізко (Лехія)
- Артем Шулянський (Олександрія)
- Олександр Назаренко (Полісся)
- Олексій Кащук (Шахтар)
- Олег Федор (Рух)
НАПАДНИКИ:
- Дмитро Шостак (Олександрія)
- Микола Кухаревич (Суонсі)
Зустріч відбудеться у місті Фукуока на місцевій арені "Кітакюсю Стедіум". Початок – о 12:15 за київським часом. За грою в режимі онлайн ви зможете спостерігати на ютуб-каналі УАФ, а також на сайті 24 каналу.
Дивитися матч Японія U-23 – олімпійська збірна України онлайн