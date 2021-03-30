Збірна Японії з футболу забила 14 голів у матчі відбору на ЧС-2022: відео

У матчі азіатського відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року збірна Японії в гостях розгромила команду Монголії з рахунком 14:0. Зустріч відбулася в місті Улан-Батор на стадіоні "Футбольний центр МФФ".

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі і пішли на перерву з перевагою в п'ять м'ячів. Здавалося, що на цьому японці заспокояться, але в другій половині зустрічі вони вразили ворота господарів ще дев'ять разів, забивши чотири рази після 87-ї хвилини поєдинку.

Дивіться також Коноплянка пропустить матч збірної України проти Казахстану

Японія – лідер відбору на ЧС-2022

Ця перемога стала для гостей п'ятою в п'яти матчах відбору і дозволила їм зміцнити своє лідерство в групі F і відірватися на п'ять очок від другого Таджикистану. Японія в цьому відборі ще не пропускала і відзначилася 27 голами.

Що стосується Монголії, то вона замикає таблицю з трьома пунктами. В її пасиві 27 пропущених м'ячів, а в активі – два забитих.

До найбільшої перемоги в історії японцям не вистачило одного гола. У вересні 1967 року ці фірми розгромили Філіппіни з рахунком 15:0.

Японія – Монголія відеоогляд