В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Японии в гостях разгромила команду Монголии со счетом 14:0. Встреча состоялась в городе Улан-Батор на стадионе "Футбольный центр МФФ".

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи и ушли на перерыв с преимуществом в пять мячей. Казалось, что на этом японцы успокоятся, но во второй половине встречи они поразили ворота хозяев еще девять раз, забив четыре раза после 87-й минуты поединка.

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Япония – лидер отбора на ЧМ-2022

Эта победа стала для гостей пятой в пяти матчах отбора и позволила им укрепить свое лидерство в группе F и оторваться на пять очков от второго Таджикистана. Япония в этом отборе еще не пропускала и отметилась 27 голами.

Что касается Монголии, то она замыкает таблицу с тремя пунктами. В ее пассиве 27 пропущенных мячей, а в активе – два забитых.

Интересно. К самой крупной победе в истории японцам не хватило одного гола. В конце 1967 года они разгромили Филиппины со счетом 15:0.

Япония – Монголия видеообзор