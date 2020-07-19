В ніч з 18-го на 19 липня на Бійцівському острові в Абу-Дабі відбувся турнір під назвою UFC Fight Night 172. Головний поєдинок був між претендентами на титул найлегшій дивізіону між американцем Джозефом Бенавідес (28-7) і бразильцем Дейвісон Фігейреду (19-1).

Титульний бій, який був "вишенькою на торті" цієї ночі завершився в першому раунді, пише 24 канал.

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Задушливий прийом бразильця

Бразилець на перших секундах відправив американця у важкий нокдаун. Але Бенавідес зміг знайти у собі сили вирватися із задушливого прийому. Однак, повернувшись в стійку, Джозеф продовжив серії із численних ударів та регулярно опинятись на канвасі.

Одне з таких падінь завершилося втратою свідомості американця, після задушливого прийому ззаду від Фігейреду.

Жорсткий нокаут від Фігейреду

Що відомо про Дейвісона Фігейреду

Виступає на професійному рівні починаючи з 2012 року, відомий за участю в турнірах бійцівських організацій UFC і Jungle Fight .

Маючи у активі 11 перемог без жодної поразки, Фігейреду привернув до себе увагу найбільшої бійцівської організації світу Ultimate Fighting Championship і в 2017 році підписав з нею довгостроковий контракт. У дебютному поєдинку в октагоні UFC технічним нокаутом переміг мексиканця Марко Бельтрана.

У жовтні 2017 року вийшов в клітку проти американця Джарред Брукса. Протистояння між ними тривало весь відведений час, в результаті судді роздільним рішенням віддали обіду Фігейреду.

У 2018 він відзначився достроковою перемогою над Джозефом Моралесом і виграв достроково у Джона Моразі, колишнього претендента на титул чемпіона.