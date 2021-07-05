У статусі переможниці учениця Тетяни Степанової замовила висоту абсолютного рекорду України (2.07 метра) і була дуже близька до того, щоб подолати і її, однак на цей раз планка не встояла.

Як це було Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги

Дуже щаслива, адже 2.03 – це мій найкращий результат нинішнього сезону. Я також зробила спроби на 2.07, була близька до подолання і цієї висоти, але не сьогодні. Перед Олімпійськими іграми у мене буде ще один старт – молодіжний чемпіонат Європи. Думаю, зможу знову спробувати цю висоту,

– заявила українка.

"Я в очікуванні Токіо-2020 року, до нього залишається всього місяць. Змагання будуть цікавими, адже більшість дівчат має результати два метри і вище. Сподіваюся, зможу виграти медаль, адже всі спортсмени прагнуть до одного на Олімпійських іграх", – підсумувала Магучіх.

Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м

2. Нікола Макдермотт (Австралія) – 2.01 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96 м

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1.96 м