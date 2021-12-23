Якщо він трансгендер, то вибачення не потрібні, – реакція Селезньова на кримінальне провадження
Джерело:канал Футбол
Футболіст Євген Селезньов прокоментував ситуацію з кримінальним провадженням, яке відкрила поліція через погрози в бік журналіста Андрія Сеньківа.
Селезньов обурився діями Сеньківа, який вирішив написати заяву в поліцію.
За що написав? За що? За погрози? Я набив йому лице? Ні. Хотіти – не означає зробити. Я що, не можу хотіти? Але я ж не зробив цього Я не розумію цього,
– заявив Селезньов.
Детальніше Хочу є**ло тобі набити, – Селезньов у грубій формі погрожував журналістові розправою
За його словами, слова Сеньківа про нього були неправдою, тож він вимагав вибачення.
"Якщо неправда – ти повинен відповісти, вибачитися. Але якщо він трансгендер, то мені його вибачення не потрібні. Хай не переді мною, перед командою вибачиться", – заявив футболіст.
Хоча визнає, що і його вина в цьому скандалі є. Але лише в тому, що нецензурну лексику почули діти. Хоча якби він знав, що розмова записується, то так би не спілкувався.
"З мене вини це не знімає. Я можу вибачитися не перед трансгендером, а перед усією країною за те, що діти чули ці мати. Якби він сказав, що він мене пише – все було б по-іншому", – переконує Селезньов.
- Скандал між Селезньовим та Сеньківим виник після того, як журналіст в програмі "ТаТоТаке" заявив, що Селезньов після голу у ворота Інгульця відправився на святкування, де став учасником бійки. Також Сеньків заявляв, що головний тренер Минаю не контролює команду.
- Після цього до нього подзвонив Селезньов, де ві грубій формі погрожував йому. А також і тренер Ігор Леонов.
- 9 грудня Сеньків опублікував записи розмов з Селезньовим та Леоновим. А також написав заяву в поліцію.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 345-1 КК України – "Погроза або насильство щодо журналіста". Розслідуванням займаються ужгородські правоохоронці.