Недолік справи

Сеньків написав у своїй сторінці у фейсбуці, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 345-1 КК України – "Погроза або насильство щодо журналіста".

До теми Хочу є**ло тобі набити, – Селезньов у грубій формі погрожував журналістові розправою

Форварду загрожує одне з покарань: виправні роботи терміном до двох років, арешт — до шести місяців, обмеження волі — до трьох років або позбавлення волі — до трьох років.

Також журналіст повідомив, що будуть розглядати в Ужгороді, а не в Києві. Правоохоронці пояснили це тим, що саме там відбувалося правопорушення з боку Селезньова.

Якщо пояснити прозаїчніше – справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто,

– переконаний Сеньків.

Погрози від Селезньова

Сеньків поширив запис розмови з Селезньовим, де той у грубій формі погрожував розправою.

Журналіст написав заяву в поліцію щодо погроз, які лунали зі сторони футболіста.

Сам же футболіст не вважає себе винним, він запевняє, що сказав все на емоціях.

Повний тест посту Андрія Сеньківа у фейсбуці

Маю кілька новин, з якими не можу не поділитися. Як би цього не хотілося, але новини на ту ж тему - а що там зі справою Селезньова?

Новина 1. Хороша. Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Цитата зі статті: "карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Новина 2. Погана. Справа більше не в Києві. Її перекинули на Ужгород. Тому безпосередньо у слідчих діях мені важко брати участь. Зрозуміло, що додзвонитися в ужгородську поліцію (та в будь-яку поліцію) - справа нелегка. Їхати туди - теж таке собі задоволення. Пояснення поліції просте - протизаконні дії здійснювалися саме в цьому місті.

Якщо пояснити прозаїчніше – справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто. Виходить, єдині, хто від цього всього справді виграв – то поліцейські. Шо уж – таке життя в Україні.

Якогось висновку не буде. Надаю можливість зробити його вам.