Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, – Михайліченко готовий боронити Україну від рашистів

Богдан Михайліченко виступає у чемпіонаті Бельгії, тому перебуває далеко від війни у рідній країні. Однак футболіст запевнив, що готовий взяти зброю до рук, щоб захистити рідну країну.

Михайліченко: Вибухи лунають все ближче і ближче

24-річний захисник Андерлехта розповів про свої переживання щодо війни в Україні, де залишаються його рідні. Богдан Михайліченко зауважив, що його родина постійно змушена бігати у підвал, коли у Києві лунає тривога чи вибухи.

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Важко, тому що ми з дівчиною не з сім'єю. Вони ще вдома, в передмісті Києва. На щастя, інтернет і телефон ще працюють, тому ми на зв'язку, щонайменше, кожні три години. Вибухи лунають все ближче і ближче. Кожен раз, коли лунають сирени, моєї сім'ї доводиться ховатися в підвалі,

– розповів футболіст.

"Зараз ми намагаємося витягнути звідти мою маму і тітку. Моєму батькові 50, а брату 27. Їм заборонено їхати з країни. Вони можуть бути покликані. Треба готуватися до гіршого. Багато ексфутболістів вже воюють", – додав Богдан.

"Якщо доведеться, то повернуся"

У коментарі оборонець бельгійського клубу пригадав, що чимало колишніх футболістів взяли до рук зброю, щоб захищати Україну від російського агресора. Сам Михайліченко додав, якщо буде потреба, то він готовий приїхати з Бельгії, щоб захистити свою сім'ю зі зброєю у руках.

Чи повернусь я, якщо мене викличуть? Якщо доведеться, то повернуся! Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, особливо якщо потрібно буде захистити мою сім'ю,

– заявив Михайліченко.

Відзначимо, що Україну вже боронять ексфутболіст Олександр Алієв, Андрій Богданов та інші.

Кар'єра Богдана Михайліченка