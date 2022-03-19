Михайличенко: Взрывы раздаются все ближе и ближе

24-летний защитник Андерлехта рассказал о своих переживаниях по поводу войны в Украине, где остаются его родные. Богдан Михайличенко отметил, что его семья постоянно вынуждена бегать в подвал, когда в Киеве раздается тревога или взрывы.

Читайте также Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну – Магучих

Трудно, потому что мы с девушкой не с семьей. Они еще дома, в пригороде Киева. К счастью, интернет и телефон еще работают, поэтому мы на связи, по меньшей мере, каждые три часа. Взрывы раздаются все ближе и ближе. Каждый раз, когда раздаются сирены, моей семье приходится прятаться в подвале,

– рассказал футболист.

"Сейчас мы пытаемся вытащить оттуда мою маму и тетю. Моему отцу 50, а брату 27. Им запрещено уезжать из страны. Они могут быть призваны. Надо готовиться к худшему. Многие эксфутболисты уже воюют", – добавил Богдан.

"Если придется, то вернусь"

В комментарии защитник бельгийского клуба напомнил, что многие бывшие футболисты взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину от российского агрессора. Сам Михайличенко добавил, в случае необходимости, он готов приехать из Бельгии, чтобы защитить свою семью с оружием в руках.

Вернусь ли я, если меня вызовут? Если придется, то вернусь! Если нужно, то сам возьму в руки оружие, особенно если нужно будет защитить мою семью,

– заявил Михайличенко.

Отметим, что Украину уже защищают эксфутболист Александр Алиев, Андрей Богданов и другие.

Карьера Богдана Михайличенко