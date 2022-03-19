Магучіх: Припиніть удавати, що війни немає

Ярослава Магучіх прокоментувала свою перемогу у Белграді. Новоспечена чемпіонка світу зізналась, що їй складно дався старт, коли у її рідній Україні лунають вибухи та йде війна проти рашистів.

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Однак талановита спортсменка додала, що захищає Україну на спортивному фронті та присвячує свою перемогу землякам.

Магучіх закликала припинити війну в Україні та удавати, що нічого не відбувається. Ярослава розкритикувала тих людей, які продовжують тримати мовчання щодо нападу Росії на українську державу.

Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну,

– сказала Магучіх.

Як Магучіх стала чемпіонкою світу

Із результатом 2.02 метри українка тріумфувала у столиці Сербії. Ярославі вдалось випередити найближчу конкурентку із Австралії Елеанору Паттерсон на 2 сантиметри (результат австралійки – 2 метри).

Також Магучіх перестрибала свою землячку Ірину Геращенко, яка з висотою 1.92 стала 5-ю.

Ярославі Магучіх вдалось продемонструвати найкращий результат сезону.