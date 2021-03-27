Збірна України з футболу виступить на Євро-2020. На цей турнір наші гравці відправляться в офіційних ділових костюмах.

За 77 днів до початку Євро-2020 футболісти збірної України зробили примірку офіційних ділових костюмів, в яких делегація національної команди поїде на фінал Євро-2020

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Як правило, така процедура відбувається перед фінальним турніром чемпіонату світу або Європи.

Для української збірної костюми пошила компанія "Арбер".

А у футболістів, які відправилися на примірку з'явилися причини для позитивних емоцій та дружніх жартів.

Дивіться відео, як футболісти збірної України міряли офіційні костюми до Євро-2020