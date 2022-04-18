Якщо ми дозволимо Суркісам повернутись, тоді ми нічого не варті, – Маркевич

Брати Суркіси виїхали з України ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Колишній тренер Дніпра та національної збірної України Мирон Маркевич наголосив, що Динамо потрібен новий власник.

Подальша доля Динамо

Маркевич наголосив, що українці не мають дозволити Суркісам повернутися в Україну. За його словами, існування Динамо можливе і без них.

До теми Суркіси завжди були українофобами, – Маркевич про дивне рішення Динамо, яке підведе Україну

Якщо ми дозволимо їм повернутись, тоді ми нічого не варті. Це буде повний маразм,

– наголосив тренер.

"Динамо має існувати! Це символ та гордість України. Але клубом мають займатися люди, які люблять Динамо та Україну, а не ось це", – переконаний фахівець.

Маркевич вважає, що Динамо, Шахтар та Металіст не зникнуть з футбольної карти України.

"Я не думаю, що зараз буде легко утримувати Динамо. Потрібно знайти таких людей, які розвиватимуть клуб. Я впевнений, що з Динамо, Шахтарем та Металістом буде все добре, головне, щоб ми перемогли", – додав Маркевич.

Дивна позиція Динамо

Незабаром, 1 травня, збірна України має розпочати підготовчий збір у Словенії. Проте у Динамо заявили, що не відпустять своїх гравців до тренувань збірної найближчим часом.

За словами президента Динамо Ігоря Суркіса, гравці зможуть доєднатися до національної команди аж 23 травня, а це за тиждень до матчу проти Шотландії.

Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також є почесним президентом Федерації футболу України.

Ігор Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.

Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України у перші дні повномасштабної війни.