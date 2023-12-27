10 серпня 2023-го року Анатолій Трубін перебрався із донецького Шахтаря у лісабонську Бенфіку. Від того моменту українець став першим номером "орлів" та провів вже 19 матчів (7 "сухих" поєдинків та 17 пропущених голів).

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Де живе сім'я Трубіна у Португалії

Адаптовуватись до нового періоду у житті Анатолію допомагає його кохана Марина та двоє кішок, яких пара взяла із вулиці та притулку.

Кохана голкіпера збірної України розкрила подробиці, чи Бенфіка допомагає їм із побутовим життям та безпосередньо орендою будинку. Марина Трубіна розповіла, що вони орендують будинок без контрактів, адже живуть у житлі земляків Христини та Романа Яремчуків.

У будинку де ми проживаємо, раніше жив футболіст Роман Яремчук. Так, це будинок Христини й Романа Яремчуків, ми винаймаємо в них житло і проживаємо тут. Це дуже легко, тому що не потрібні ніякі контракти,

– розповіла Марина Трубіна.

Відзначимо, що із кінця липня 2021-го до кінця серпня 2022-го років Яремчук виступав за Бенфіку. Роман провів у футболці "орлів" 48 матчів, у яких забив 9 м'ячів та віддав 7 асистів. Після чого достроково повернувся до бельгійського футболу, підписавши контракт із Брюгге, якому досі належить угода українця.

У поточному сезоні-2023/2024 Яремчук виступає в оренді в іспанській Валенсії (14 матчів, 1 гол).

До слова. У Трубіна є довгостроковий контракт із Бенфікою до кінця червня 2028-го року. Анатолій дуже впевнено стартував у новому клубі та з кожним матчем отримує порцію похвали не лише від уболівальників, а й від європейської преси.

Бенфіка після 14-ти турів йде на 2-му місці у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги, поступаючись лідеру Спортінгу лише одним балом – 34 проти 33-х в "орлів".

Вже 29 грудня клуб Трубіна прийматиме вдома Фамалікан (початок о 20:45 за київським часом).

Інтерв'ю із Мариною Трубіною (у якому будинку живе голкіпера з 3:40)