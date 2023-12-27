10 августа 2023 года Анатолий Трубин перебрался из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику. С этого момента украинец стал первым номером "орлов" и провел уже 19 матчей (7 "сухих" поединков и 17 пропущенных голов).

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Где живет семья Трубина в Португалии

Адаптироваться к новому периоду в жизни Анатолию помогает его любимая Марина и две кошки, которых пара взяла с улицы и убежища.

Возлюбленная голкипера сборной Украины раскрыла подробности, помогает ли Бенфика им с бытовой жизнью и непосредственно арендой дома. Марина Трубина рассказала, что арендуют дом без контрактов, ведь живут в жилье земляков Кристины и Романа Яремчуков.

В доме, где мы проживаем, раньше жил футболист Роман Яремчук. Да, это дом Кристины и Романа Яремчуков, мы снимаем у них жилье и проживаем здесь. Это очень легко, потому что не нужны никакие контракты,

– рассказала Марина Трубина.

Отметим, что с конца июля 2021 года до конца августа 2022 года Яремчук выступал за Бенфику. Роман провел в футболке "орлов" 48 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 ассистам. После чего досрочно вернулся к бельгийскому футболу, подписав контракт с Брюгге, которому по-прежнему принадлежит соглашение украинца.

В текущем сезоне-2023/2024 Яремчук выступает в аренде у испанской Валенсии (14 матчей, 1 гол).

К слову. У Трубина есть долгосрочный контракт с Бенфикой до конца июня 2028 года. Анатолий очень уверенно стартовал в новом клубе и с каждым матчем получает порцию похвалы не только болельщиков, но и европейской прессы.

Бенфика после 14-ти туров идет на 2-м месте в турнирной таблице португальской Примейра-лиги, уступая лидеру Спортинга лишь одним баллом – 34 против 33-х у "орлов".

Уже 29 декабря клуб Трубина будет принимать дома Фамаликан (начало в 20:45 по киевскому времени).

Интервью с Мариной Трубиной (в каком доме живет голкипера с 3:40)