Ще раніше у ЗМІ з'явились чутки про ймовірний перехід Андрія Луніна у лондонське Челсі до Михайла Мудрика. Повідомлялось, що "сині" вкрай незадоволені тим, як проявляє себе куплений в англійського Брайтона голкіпер Роберто Санчес.

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Доля Луніна літає у повітрі

Іспанський воротар обійшовся Челсі у 25 мільйонів фунтів, але взагалі не виправдав очікувань. Тому вже найближчого зимового міжсезоння Санчес може покинути Лондон та перебратись у Реал. У цей трансферний обмін може увійти Лунін, який може змінити Роберто у володіннях "аристократів".

Лунін чудово скористався своїм шансом після травм Тібо Куртуа та Кепи, але так і не переконав Карло Анчелотті у тому, що може стати першим номером у Мадриді. Тому Андрій, ймовірно, шукатиме собі новий клуб, де зможе отримувати стабільну ігрову практику.

Цікаво, що у Мадриді до кінця сезону-2023/2024 виступає Кепа, якого Реал орендував у Челсі після жахливої травми Куртуа. Була інформація, що Анчелотті задоволений грою іспанця, тому хоче переконати керівництво "вершкових" у повноцінному придбанні Кепи. Однак через певний час у пресі фігурували чутки про повернення іспанського воротаря у Лондон після того, як сплине його орендна угода з "Королівським клубом". Тому наразі інформація ЗМІ розходиться у єдиній думці. Все буде відомо ближче до закінчення цього сезону.

У такому випадку Лунін би став лише третім номером Реала після повернення Куртуа. А це, аж ніяк, не влаштує голкіпера збірної України.

Нагадаємо! Контракт Луніна із Реалом спливає вкінці червня 2025-го року. Виявилось, що українець ще декілька сезонів тому таємно пролонгував угоду з "вершковими" ще на один рік.