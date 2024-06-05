Натяк на відхід українців: Жирона оформить трансфер із Ліверпуля, який переплюне рекорд Довбика
Джерело:AS
Сезон-2023/2024 лише нещодавно закінчився, а каталонська Жирона вже думає про майбутнє. Іспанці хочуть солідно підсилитись перед новим сезоном, де вони вперше в історії зіграють у Лізі чемпіонів.
Бронзовий призер Ла Ліги-2023/2024 веде уругвайського футболіста Ліверпуля (Монтевідео) Лусіано Родрігеса. Вже незабаром Жирона офіційно оголосить про підписання 20-річного правого вінгера.
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Найдорожчий трансфер Жирони
Очікується, що цей трансфер стане рекордним для іспанського клубу. Жирона заплатить за уругвайця 14 мільйонів євро (за 70% прав на гравця). А це майже вдвічі більше, аніж каталонці виклали минулого літа за Артема Довбика. Тоді український нападник обійшовся Жироні у 8 мільйонів євро.
Жироні слід підсилюватись перед виступами у Лізі чемпіонів. Адже у ЗМІ є багато чуток про ймовірний відхід із команди обох лідерів із України – Артема Довбика та Віктора Циганкова, на яких є чимало претендентів. Обидва визначаться із майбутнім після Євро-2024, де гратимуть у складі синьо-жовтої збірної.
Можливо, цей трансфер Родрігеса є натяком на майбутній відхід когось із українських легіонерів. Адже уругваєць може зіграти на обох флангах атаки, так і на її вістрі.
Нагадаємо, що у сезоні, що минув, Жирона навіть претендувала на чемпіонство Іспанії, але у фіналі поступилась Реалу та Барселоні, які стали чемпіоном та віцечемпіоном відповідно.
Що відомо про ймовірного новачка Жирони
- Родрігесу лише 20 років, тому він поки що ще не грав за межами рідної країни.
- Лусіано виступав за Беллу Вісту, Прогресо та Ліверпуль, за який грає до нині.
- Має чинний контракт із уругвайським Ліверпулем до кінця 2027-го року.
- У цьому сезоні-2023/2024 взяв участь у 19-ти матчах, у яких відзначився 7 голами.
- У сезоні-2023/2024 став найкращим бомбардиром турніру КОНМЕБОЛ серед команд для участі в Олімпійських іграх – 5 голів.
- Є чемпіоном світу U-20 у складі збірної Уругваю (2023). Також завоював один трофей із уругвайським Ліверпулем.
- 26 березня 2024-го року дебютував у футболці головної збірної Уругваю.