Бронзовий призер Ла Ліги-2023/2024 веде уругвайського футболіста Ліверпуля (Монтевідео) Лусіано Родрігеса. Вже незабаром Жирона офіційно оголосить про підписання 20-річного правого вінгера.

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Найдорожчий трансфер Жирони

Очікується, що цей трансфер стане рекордним для іспанського клубу. Жирона заплатить за уругвайця 14 мільйонів євро (за 70% прав на гравця). А це майже вдвічі більше, аніж каталонці виклали минулого літа за Артема Довбика. Тоді український нападник обійшовся Жироні у 8 мільйонів євро.

Жироні слід підсилюватись перед виступами у Лізі чемпіонів. Адже у ЗМІ є багато чуток про ймовірний відхід із команди обох лідерів із України – Артема Довбика та Віктора Циганкова, на яких є чимало претендентів. Обидва визначаться із майбутнім після Євро-2024, де гратимуть у складі синьо-жовтої збірної.

Можливо, цей трансфер Родрігеса є натяком на майбутній відхід когось із українських легіонерів. Адже уругваєць може зіграти на обох флангах атаки, так і на її вістрі.

Нагадаємо, що у сезоні, що минув, Жирона навіть претендувала на чемпіонство Іспанії, але у фіналі поступилась Реалу та Барселоні, які стали чемпіоном та віцечемпіоном відповідно.

Що відомо про ймовірного новачка Жирони