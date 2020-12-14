Очільник UFC Дейна Уайт хоче спробувати вмовити непереможного Хабіба Нурмагомедова повернутись у клітку. Президент хоче провести зустріч з чемпіоном вже на початку 2021-го року.

Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри після переможного бою проти Джастіна Гейджі. Росіянин зупинився на позначці у 29 звитяг. Боєць немає мотивації продовжувати свої виступи у клітці та займається буденними справами, пише 24 канал.

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Президент UFC Дейна Уайт намагається вмовити Хабіба відновити кар'єру. Вже у січні наступного 2021-го року він планує провести зустріч з Нурмагомедовим.Про це він розповів на пресконференції після турніру UFC 256, повідомляє MMA Fighting.

Зустріч повинна відбутись перед UFC 257, який відбудеться 23 січня у Абу-Дабі (ОАЕ). Головним поєдинком шоу буде бій Конора МакГрегора та Дастіна Пор'є. Переможець цієї сутички може стати претендентом на титул.

Раніше Уайт запевняв, що Хабіб повернеться у клітку, щоб здійснити свою мрію та батька – 30 перемог. Тому глава UFC заявив, що бій МакГрегор – Пор'є не буде титульним. Наголосимо, що бійці вже зустрічались на канвасі. У 2014 році успіх святкував ірландець.

Хабіб завершив кар'єру: коротко

3 липня цей світ покинув батько та водночас тренер Абдулманап Нурмагомедов. Мати просила Хабіба, щоб він завершив кар'єру. Вона не могла дивитись на сутички сина без керівництва його батька. Нурмагомедов-молодший стримав свої обіцянки та завершив кар'єру на показнику у 29 перемог.

30 звитяг – це мрія його померлого батька. Росіянин ще жодного разу не знав смаку поразок. Сам боєць раніше заявляв, що немає мотивації повертатись на канвас. Він продовжив навчання в університеті, займається сільським господарством.