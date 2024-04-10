Лідер збірної України очолив світовий рейтинг: що підкорилось гравцю

Захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний потрапив у важливий рейтинг. Ресурс опублікував список молодих талантів у топ-5 ліг Європи.

Відомий портал поділився цікавим рейтингом, який зібрав молодих футболістів. Складали топ за важливим показником, яким відзначились гравці.

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Забарний на першому місці у рейтингу Transfermarkt

Рейтинг Transfermarkt демонструє футболістів віком не старше 21, які отримали найбільшу кількість ігрового часу в топ-5 лігах Європи в сезоні-2023/2024

Захисник Борнмута, українець Ілля Забарний, очолив цей рейтинг. У сезоні-2023/2024 він зіграв 31 поєдинок, у якому забив також дебютний гол, сумарно провівши на полі 2790 хвилин.



Рейтинг футболістів / Фото з інстаграмуTransfermarkt

До топ-3 також увійшли Філіп Йоргенсен з Вільярреала, який провів 2610 хвилин на полі, та Матіас Соуле з Фрозіноне (виступає на правах оренди), який має 2530 хвилин ігрового часу.

Під час матчу з Лутоном вболівальники Борнмута присвятили Іллі Забарному пісню Вітні Г'юстон. Під час другого тайму фанатський сектор "вишень" присвятив українцю пісню, змінивши слова хіта "I Wanna Dance with Somebody".

Наразі Борнмут посідає 12 позицію в АПЛ, заробивши 41 очко. Наступний матч "вишні" зіграють 13 квітня проти Манчестер Юнайтед. Поєдинок відбудеться о 19:30 за київським часом.

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