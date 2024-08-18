Історичний матч: протистояння Карпат і Динамо встановило новий рекорд за кількістю глядачів

Матч Карпати – Динамо встановив новий рекорд УПЛ. Цей поєдинок відвідала найбільша кількість уболівальників з сезону-2021/2022, який був останнім до початку повномасштабної війни.

У суботу, 17 серпня, відбувся матч 3-го туру УПЛ між Карпатами та Динамо. Кияни здобули перемогу з рахунком 1:3.

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Який рекорд встановили на матчі Карпати – Динамо

Протистояння команд відвідало 6300 вболівальників, що стало найбільшою кількістю уболівальників з часів останнього довоєнного сезону.

Востаннє найвища відвідуваність була на матчі Динамо – Зоря, який відбувся на НСК "Олімпійський" 12 грудня 2012 року. Тоді поєдинок відвідали 7159 глядачів.

Матч Карпати – Динамо відбувся у Львові на стадіоні "Україна".

Відзначимо, що Міністерство молоді та спорту України дозволило вболівальникам відвідувати матчі на стадіонах, однак допустима кількість залишається обмеженою.