У суботу, 17 серпня, відбувся матч 3-го туру УПЛ між Карпатами та Динамо. Кияни здобули перемогу з рахунком 1:3.
Читайте також Спортивний журналіст 24 Каналу та військовий Ігор Саджениця зробив перший удар у матчі Карпат
Який рекорд встановили на матчі Карпати – Динамо
Протистояння команд відвідало 6300 вболівальників, що стало найбільшою кількістю уболівальників з часів останнього довоєнного сезону.
Востаннє найвища відвідуваність була на матчі Динамо – Зоря, який відбувся на НСК "Олімпійський" 12 грудня 2012 року. Тоді поєдинок відвідали 7159 глядачів.
Відзначимо, що Міністерство молоді та спорту України дозволило вболівальникам відвідувати матчі на стадіонах, однак допустима кількість залишається обмеженою.