У футболці румунського клубу Євген відіграв лише 4 матчі, а точніше лише 54 хвилини у них. Коноплянка, то був у лазареті команди, то сидів на "банці", то взагалі чомусь не потрапляв у заявку Клужа. Новому 2024-му році ця епопея закінчилась.

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Натякнув, що Коноплянка багато говорить, але мало робить

Сторони розійшлись не дуже гарно. Президент клубу Нелу Варга спершу розкидувався компліментами у бік українця, а потім почав звинувачувати Коноплянку у лінощах та халтурі. На що вже отримав відповідь від футболіста.

Тепер слово взяв головний тренер Клужа Андреа Мандорліні, який назвав свою версію відсутності ігрової практики Євгена у румунському клубі. Наставник натякнув, що українець багато обіцяв, але не втілював у реальність свої слова на футбольному полі.

Гадаю, після відходу легко говорити… Я щиро бажаю йому успіху, якого він не мав тут. Крім розмов, потрібно щось показувати, коли настає час. Мені більше нема чого додати. Бажаю йому удачі, а я більше не буду пояснювати, чому він нічого не показав тут,

– відповів Коноплянка.

Відзначимо, що Клуж став четвертим закордонним клубом у кар'єрі 34-річного лівого вінгера. Раніше Коноплянка намагався закріпитись у Севільї, Шальке та Краковії.

До слова. Вже колишній клуб Коноплянки посідає 2-ге місце після 21-го туру у румунській Лізі I, набравши вже 36 балів.