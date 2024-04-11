Клуб Трубіна націлився на лідера Шахтаря: чи здивує запропонована сума "гірників"

Бенфіка готує першу пропозицію щодо трансфера Георгія Судакова. Гравець Шахтаря може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Шахтар готується до продажу Георгія Судакова. Бенфіка один з клубів, який зацікавлений у трансфері українця.

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Судаков може перейти в Бенфіку

Португальський клуб збирається запропонувати Шахтарю трансфер Георгія Судакова. За наявною інформацією, сума угоди складатиме 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" прописали півзахиснику 150 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінив українського півзахисника у 25 мільйонів євро.

У Бенфіці зараз грає ексголкіпер Шахтаря – Анатолій Трубін, який перейшов туди влітку 2023 року. Наразі ліссабонський клуб посідає 2 позицію у Прімейра-Лізі.

На атакувального півзахисника претендують ще Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем Юнайтед, Астон Вілла, а також ще декілька клубів з "глибокими" кишенями. Вперше з'явились чутки, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ. Віктор Вацко стверджував , що найактивніше Судаковим цікавиться Ліверпуль.

Судаков є одним із ключових гравців Шахтаря. "Гірники" наразі претендують на кубок України та чемпіонство УПЛ. Загалом у сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 16 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи.