Вацко розказав про зацікавленість до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова в Англії. Він зазначив, що на збільшення цінника на гравця вплинув вихід не Євро-2024.

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Ліверпуль пильно стежить за Судаковим

"Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на Євро-2024 зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює.

З того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там де Англія - там бабоси. Це не Серія А, це не Італія", – сказав Вацко.

За словами журналіста, за українським гравцем пильно стежить Ліверпуль.

Про Арсенал пишуть, я читав в інтернеті – я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. А от Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%,

– додав Вацко.

Виступи Судакова у нинішньому сезоні