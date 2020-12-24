Київське Динамо підтвердило інформацію про запуск клубного телеканалу.

Клубний канал матиме назву "FC Dinamo Kyiv TV" та розпочне свою роботу на початку 2021 року, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Телеканал отримав ліцензію, яка дозволяє розпочати мовлення не тільки на території України, але й за кордоном.

На каналі будуть показувати аналітичні програми і новини, перед- та післяматчеві включення і коментарі, інтерв'ю з футболістами, тренерами, керівництвом і співробітниками клубу, ретро-матчі, фільми на спортивну тематику. З лютого транслюватимуть матчі першої, молодіжної та юнацької команд Динамо.

До слова. "FC Dinamo Kyiv TV" буде транслюватись українською та російською мовами.