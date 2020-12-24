Динамо підтвердило запуск клубного каналу "FC Dynamo Kyiv TV"
Київське Динамо підтвердило інформацію про запуск клубного телеканалу.
Клубний канал матиме назву "FC Dinamo Kyiv TV" та розпочне свою роботу на початку 2021 року, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Телеканал отримав ліцензію, яка дозволяє розпочати мовлення не тільки на території України, але й за кордоном.
На каналі будуть показувати аналітичні програми і новини, перед- та післяматчеві включення і коментарі, інтерв'ю з футболістами, тренерами, керівництвом і співробітниками клубу, ретро-матчі, фільми на спортивну тематику. З лютого транслюватимуть матчі першої, молодіжної та юнацької команд Динамо.
- Динамо завершило першу частину сезону на першому місці УПЛ. Команда Мірчі Луческу випереджає Шахтар на одне очко.
- "Біло-сині" відновлять сезон матчем проти Олімпіка (попередня дата – 13 лютого). Також в лютому Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 18-го і 25 лютого.
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