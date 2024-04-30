Топ-клуб Ла Ліги стежить за лідером захисту збірної України: що може зірвати трансфер

Захисник збірної України Ілля Забарний вже влітку 2024-го року може піти на підвищення. Ключовим оборонцем англійського Борнмута зацікавились одразу декілька європейських топових клубів.

21-річний футболіст, який відіграє ключову роль у грі Борнмута, потрапив під приціл двох англійських клубів АПЛ – Ліверпуля та Тоттенхема. Також Забарним цікавиться цьогорічний півфіналіст Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія.

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Солідні претенденти на Забарного

До цього солідного списку додався ще один клуб – мадридське Атлетіко. Щоправда, провідний клуб Ла Ліги готовий викласти за українця суму, яка точно не задовольнить "вишень" – 25 мільйонів євро.

Попереду у Іллі та збірної України фінальна частина Євро-2024, куди "синьо-жовті" пробились через плей-оф відбору. У Німеччині команда Сергія Реброва зіграє щонайменше три поєдинки групового етапу: проти Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).

У випадку вдалих виступів вартість гравців української збірної зросте у рази, виключенням не буде Ілля Забарний.

Відзначимо, що інтерес Атлетіко вже приписують до інших гравців збірної України, зокрема Артема Довбика.

Хороші виступи Забарного за Борнмут

Нагадаємо, Забарний виступає за англійський клуб із кінця січня 2023-го року, коли підписав із Борнмутом контракт до 30 червня 2028-го.

У футболці "вишень" Ілля вже провів 44 матчі, у яких відзначився дебютним голом.

У поточному сезоні-2023/2024 український захисник взяв участь вже у 39-ти поєдинках (1 м'яч).

Минулий тур АПЛ проти Брайтона пропустив через хворобу, у якому його команда розгромила суперника 3:0.

До слова, Борнмут після 35-ти зіграних турів посідає 10-те місце, набравши 48 балів. У найближчому поєдинку "вишні" зіграють у Лондоні проти лідера сезону АПЛ Арсенала (4 травня).