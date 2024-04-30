21-річний футболіст, який відіграє ключову роль у грі Борнмута, потрапив під приціл двох англійських клубів АПЛ – Ліверпуля та Тоттенхема. Також Забарним цікавиться цьогорічний півфіналіст Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія.
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Солідні претенденти на Забарного
До цього солідного списку додався ще один клуб – мадридське Атлетіко. Щоправда, провідний клуб Ла Ліги готовий викласти за українця суму, яка точно не задовольнить "вишень" – 25 мільйонів євро.
Попереду у Іллі та збірної України фінальна частина Євро-2024, куди "синьо-жовті" пробились через плей-оф відбору. У Німеччині команда Сергія Реброва зіграє щонайменше три поєдинки групового етапу: проти Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).
У випадку вдалих виступів вартість гравців української збірної зросте у рази, виключенням не буде Ілля Забарний.
Відзначимо, що інтерес Атлетіко вже приписують до інших гравців збірної України, зокрема Артема Довбика.
Хороші виступи Забарного за Борнмут
- Нагадаємо, Забарний виступає за англійський клуб із кінця січня 2023-го року, коли підписав із Борнмутом контракт до 30 червня 2028-го.
- У футболці "вишень" Ілля вже провів 44 матчі, у яких відзначився дебютним голом.
- У поточному сезоні-2023/2024 український захисник взяв участь вже у 39-ти поєдинках (1 м'яч).
- Минулий тур АПЛ проти Брайтона пропустив через хворобу, у якому його команда розгромила суперника 3:0.
До слова, Борнмут після 35-ти зіграних турів посідає 10-те місце, набравши 48 балів. У найближчому поєдинку "вишні" зіграють у Лондоні проти лідера сезону АПЛ Арсенала (4 травня).