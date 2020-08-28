Авторитетна британська компанія BBC склала свій рейтинг клубів, які найуспішніше виступили після рестарту сезону, перерваного через пандемію коронавірусу.

Щоправда, дослідження стосувалося тільки шести провідних ліг Європи. А ось LTT Sports пішла далі і переглянула результати в інших чемпіонатах. І ось згідно їх рейтингу, "Шахтар" – в п'ятірці найкращих команд континенту після карантину.

Дивіться також: Маліновський – у топ-5 найдорожчих півзахисників Серії А

Згідно з дослідженням у топ-6 лігах Європи, найкращий показник у "Баварії" – 3 бали за матч в середньому. Другим розташувався "Реал" з 2,82. Третя позиція у "Мілана" – 2,5.

LTT Sports провів дослідження в інших чемпіонатах. Згідно їх рейтингу, "Шахтар" з показником 2,56 поступився "Зеніту" (2,75) і "Зальцбургу" (2,6).

Таким чином, якщо об'єднати зусилля обох джерел, то команда Луїша Каштру в сумарному рейтингу по середній кількості очок за матч знаходиться на п'ятому місці.

"Шахтар" став чемпіоном України у минулому сезоні УПЛ. Підопічні Каштру також боролись за путівку у фінал Ліги Європи, проте на стадії 1/2 програли "Інтеру" (0:5) та вилетіли з турніру.

Рейтинг найгірших команд

У рейтинг найгірших команд не з топ-чемпіонатів потрапив ФК "Львів", у якого в 9 матчах було 3 нічиїх і 6 поразок. Підсумок – 0,33 бала в середньому і 5-й найгірший результат.